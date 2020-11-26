Вчера, 25 ноября, Кабинет Министров назначил начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Также правительство признало утратившим силу своё же распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на Сергея Солодченко.