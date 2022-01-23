Украина предполагает, что Германия предоставит Украине не менее 100 тысяч единиц защитного снаряжения - бронежилетов и шлемов - для нужд войск Территориальной обороны Украины.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

«Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тыс. бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны - для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от российского нашествия» - написал он.

Мельник добавил, что его призыв благодаря ряду влиятельных СМИ Германии стал в немецких изданиях топ-новостью. Также он подчеркнул, что Украина будет благодарна за поставки защитного снаряжения, но Киеву необходимо от Германии оборонное вооружение.

«Украине требуется от Берлина не только защитное снаряжение (это был бы символический жест), а мощное оборонительное вооружение, чтобы обеспечить эффективную защиту от полномасштабного нападения России в качестве единственного серьезного способа отпугивания Путина» - подчеркнул он.