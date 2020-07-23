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Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко», - написал он в Facebook.

«Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан», - добавил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что 1,2 млрд евро для Украины – это крупнейший транш Еврокомиссии в рамках «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии.
ForUm

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