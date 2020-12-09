18 декабря 2019 Приватбанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл. США, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля - Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank] (далее – «ИБД»).

Как сообщила пресс-служба финучреждения, Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей перед Приватбанком, позволив осуществление очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и занесовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций.

ИБД обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений по делам по искам, поданным Приватбанком в Англии и США.

«Израильской суд заслушал обоснованные возражения Приватбанка против указанного ходатайства в июле 2020 года. 7 декабря 2020 судья Окружного суда Тель-Авива Кабуб вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ИБД в полном объеме и решил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал ИБД возместить судебные расходы, что свидетельствует о безоговорочной победе Приватбанка», - говорится в сообщении.

Приватбанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу и признал важность рассмотрения иска без неоправданных задержек и без привязки к производствам в Англии и США, касающиеся других убытков, понесенных Приватбанком из-за других мошеннических схем.

Теперь ИБД обязан подать возражения против иска Приватбанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из Приватбанка более 600 млн долл. путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.

Положительный прогресс в рассмотрении иска в Израиле свидетельствует о том, что Приватбанк продолжает прилагать все усилия для обеспечения возмещения убытков, причиненных его бывшими владельцами в результате реализации широкомасштабных мошеннических схем на протяжении многих лет до национализации Приватбанка.