По состоянию на 1 декабря 2020 в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поступило 511 отчетов политических партий за 2020 год: за I квартал – 242 отчета, за второй – 187 и за третий – 82, сообщила пресс-служба НАПК.

«Только 242 подали отчеты за этот год. В общем по данным Министерства юстиции в Украине зарегистрирована 361 политическая партия, 12 из которых были созданы в этом году», - говорится в сообщении.

В 2019 году свои отчеты подали 275 партий. Таким образом, 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год.

В НАПК отметили, что конечная дата представления отчета в этом году даже за I квартал еще не наступила. Так, в марте Верховная Рада приняла Закон Украины № 540-IV. В нем указано, что политические партии должны представить отчеты за 2020 год не позднее, чем на 40 день после окончания мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день последним днем ​​для подачи отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021.

НАПК уже проверило 406 отчетов политических партий, представленных за этот год, что составляет почти 80% от общего количества поданных отчетов.

Агентство призывает партии не ждать последней даты подачи отчета, чтобы избежать организационных проблем с их представлением за весь год.