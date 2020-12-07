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По результатам голосования Закарпатский областной совет возглавил экс-глава Закарпаткой ОГА Алексей Петров, сообщает Mukachevo.net.

Всего на сессии областного совета зарегистрировалось 62 депутата из 64.

После формирования счетной комиссии, на должность председателя были выдвинуты 2 кандидатуры: Алексея Петрова и Виктора Русина.

Так, по подсчетам тайного голосования наибольшую поддержку среди депутатов получил Алексей Петров. Он набрал 37 голосов, его оппонент - 17.

 
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