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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит признать незаконными действия КГГА, которая  не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни COVID-19.

Житель Киева обратился в суд, так как считает, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, в производстве ОАСК уже находится дело по иску Кабинета Министров Украины о необеспечении истца на период карантина медицинскими масками.
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