Непал и Китай согласовали новые данные о высоте горы Эверест – теперь она на 0,86 м выше, чем было официально принято считать ранее, сообщает LIGA.net.

Отныне высота самой высокой горы в мире - 8 848,86 м.

Сообщается, что до сих пор страны расходились во мнениях, стоит ли включать в измерения снежную шапку на верхушке горы.

Китайские власти заявляли, что Эверест следует измерять по высоте скалы – измерения китайских специалистов ставили гору на четыре метра ниже, чем измерения в Непале.

Вопрос высоты горы оставался актуальным, так как некоторые геологи полагали, что сильное землетрясение в 2015 году могло на нее повлиять.