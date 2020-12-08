также в разделеМир
Состояние Илона Маска достигло почти $153 миллиардов 9
В Индонезии заявили о создании COVID-вакцины с эффективностью 97% 16
США внесли РФ в список стран, нарушающих религиозные свободы 18
Великобритания начала вакцинацию от коронавируса 19
Премьер Румынии подал в отставку 11
В мире от COVID-19 выздоровели более 47 миллионов человек 10
КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия Санду 15
У летучих мышей нашли новые коронавирусы, способные передаваться людям 17
У Путина предложили называть жителей Аляски «гражданами Российской империи» 26
Государства ЕС получат вакцину от коронавируса через три-четыре недели 17
В Индии более двухсот человек госпитализировали с неизвестной болезнью 49
В Минске вчера задержали более 300 человек 27
США признали родившихся на Курилах японцами, Москва негодует 32
В Минске задержали более 300 человек 9
В Молдове требуют провести досрочные парламентские выборы 218
На протестах в Беларуси начались задержания 26
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 20
За день от коронавируса умерло более 10 тысяч человек 12

Непал и Китай согласовали новые данные о высоте горы Эверест – теперь она на 0,86 м выше, чем было официально принято считать ранее, сообщает LIGA.net.

Отныне высота самой высокой горы в мире - 8 848,86 м.

Сообщается, что до сих пор страны расходились во мнениях, стоит ли включать в измерения снежную шапку на верхушке горы.

Китайские власти заявляли, что Эверест следует измерять по высоте скалы – измерения китайских специалистов ставили гору на четыре метра ниже, чем измерения в Непале.

Вопрос высоты горы оставался актуальным, так как некоторые геологи полагали, что сильное землетрясение в 2015 году могло на нее повлиять.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги