В понедельник, 7 декабря, представители криптовалютного сектора Украины, высказали своё недовольство недоработанным законодательством прошедшим первое чтение в Верховной Раде Украины.



Своё недовольство высказали торговые объединения в составе с ПрофУчастниками Украины, общественной организацией «ПроФинКонтроль Украины» и другими объединениями криптовалютной сферы. Пополнили группу недовольных законопроектом также владельцы бирж, электронных обменников, электронных систем хранения криптовалют.

По словам представителей этого сектора закон требует конструктивных правок с их стороны и должен нести в себе как регулирование криптовалютного рынка, так и возможность развития этого сектора на территории Украины. Это бы позволило в будущем объединится сектору с реальными отраслями экономики государства, дав возможность пополнения бюджета и развития новых отраслей бизнеса на территории Украины.



«Если правки рабочей группы с нашей стороны, как со стороны тех, кто обеспечивает более 15000 рабочих мест в Украине в этой сфере для своих сотрудников, граждан Украины, не будут приниматься во внимание, то депутаты Верховной Рады получат ещё один очаг митингов и мирных протестов. В дальнейшем все это может перерасти в деградирование криптовалютной сферы в Украине, массовой миграции компаний, а также развитию теневого рынка и сбыта криптовалюты вырученной с работы Darknet-ресурсов. Все дело в том, что люди и объединения, работающие на белой стороне и противодействующие криминальным финансам, покинут государство и будут развивать иностранные юрисдикции», - говорится в заявлении представителей финансового криптовалютного сектора.