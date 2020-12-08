Полицейские задержали жителя Овидиопольского района Одесской области за насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Событие произошло во время выезда наряда сектора реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции на отработку вызова о домашнем насилии. Увидев полицейских, правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Как только человек увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а ко второму бросился в драку.

В результате неправомерных действий мужчины 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь задержать злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия.

Сейчас за насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении бывшего родственника, которого он избил прямо у его дома.

Кроме этого, по факту использования сотрудником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовая оценка его действиям будет дана после его завершения.