Вчера, 26 апреля, в результате ДТП на автодороге Мукачево-Рогатин между населенными пунктами Зубовка и Залужье Закарпатской области погибли 3 человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что столкнулись два легковых автомобиля марки Volkswagen и Skoda Oktavia.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка автомобиля Skoda. Еще одна женщина-пассажир автомобиля Skoda госпитализирована в реанимационное отделение. Уже известно, что автомобилем «Volkswagen» управлял 21-летний полицейский, сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления, который находился вне службы.

Все материалы следователи полиции передадут работникам Государственного бюро расследований, которые и будут проводить досудебное расследование по делу и установят все обстоятельства аварии.