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Министерство иностранных дел Китая 23 февраля заявило, что Тайвань «не является Украиной» и всегда был частью Китая. Такое заявление прозвучало после призыва президентки Тайваня Цай Инвэнь повысить бдительность перед территориальным кризисом в Восточной Европе, сообщает Радио Свобода.

 «Наше правительство (Тайваня – ред.) осуждает нарушение Россией суверенитета Украины... и призывает все стороны продолжать разрешать споры мирным и рациональным способом», – сказала она.

Цай описала Тайвань и Украину как «фундаментально разные с точки зрения геостратегии, географического окружения и важности международных цепочек снабжения».

 «Однако перед внешними силами, которые пытаются манипулировать ситуацией в Украине и повлиять на моральный дух тайваньского общества, все правительственные подразделения должны быть более бдительными по поводу когнитивной войны», – сказала она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее упомянул о риске для Тайваня, если Запад не сдержит свои обещания поддержать независимость Украины перед угрозами со стороны России.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергла любую связь между вопросами Украины и Тайваня.

 «Тайвань – это не Украина, – сказала она. – «Тайвань всегда был неотъемлемой частью Китая. Это неоспоримый юридический и исторический факт.

Китай считает союзника США Тайвань своей территорией и называет его отколовшейся провинцией, а не независимым государством.
ForUm

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