Нічний терор Києва: постраждала рекордна кількість дітей від початку війни

Унаслідок нічного ракетно-дронового удару по Києву, який Росія завдала 31 липня, постраждала найбільша кількість дітей за одну ніч від початку повномасштабної війни. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, серед постраждалих — 9 дітей.

“Це жахлива цифра. Від початку повномасштабної агресії ще не було ночі, щоб у Києві стільки дітей одночасно постраждали від удару ворога”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у столиці зруйновано цілий під’їзд багатоповерхового будинку. Відомо про шістьох загиблих, серед яких шестирічний хлопчик і його мама. Десятки людей отримали поранення.

На місцях трагедій працюють рятувальники, медики та волонтери.