Навчальний процес військових має бути переведений під землю через загрозу ударів, – Сирський

Під час щомісячної наради, присвяченої підготовці особового складу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на першочерговій важливості безпеки військових під час навчань.

Він підкреслив, що в умовах ракетної й дронової загрози з боку РФ необхідно миттєво реагувати на сигнали повітряної тривоги й активність ворожих безпілотників.

– Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво, – написав він у Facebook.

Сирський наголосив, що якісна підготовка бійців залишається основою стійкості ЗСУ.

– Цей напрям діяльності Збройних сил має залишатися для нас пріоритетним. Акцентував на цьому увагу під час щомісячної наради з питань підготовки, – зазначив він.

Зміни у базовій підготовці військових

Головнокомандувач ЗСУ також нагадав про нещодавні зміни у базовій загальновійськовій підготовці.

Термін курсу підготовки збільшено з 49 до 51 доби. Додано навчання з протидії ударним дронам, вогневої та інженерної підготовки, а також виживання в умовах окопів. Окрім цього, оновлено програму адаптації та допідготовки військових після прибуття з навчальних центрів до бойових підрозділів.

– Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, розгортатимемо, зокрема, підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті, – повідомив Сирський.

У ході наради також обговорили рівень підготовки інструкторського складу. Йшлося як про підвищення кваліфікації інструкторів, так і про можливість їхнього навчання на території країн-партнерів.

– Триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним силам сприяє благодійний фонд Повернись живим. Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Так профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ, – зазначив головнокомандувач.

У підсумку він наголосив на ключовій ролі людей у війні.

– Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна, – написав Сирський.

ForUA.com нагадує, 29 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. У результаті атаки загинули троє військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.