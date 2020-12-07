За 10 месяцев этого года украинцы обращались в полицию из-за домашнего насилия чаще, чем за весь 2019 год. Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос hromadske.

В документе указано, что за 10 месяцев 2020 года в Национальную полицию поступило 174 386 заявлений о совершении правонарушений и других действиях, связанных с домашним насилием. В то же время, для сравнения, за весь 2019 год правоохранители получили 113 763 таких заявления.

Также в полиции отметили, что 3 124 из этих заявлений подали дети. В прошлом году количество заявлений от детей также было почти вдвое меньше ㅡ всего 1 517.

По мнению заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, увеличение количества вызовов свидетельствует о том, что люди стали больше доверять правоохранителям и не боятся обращаться за помощью. Он отметил то, что за 6 месяцев 2020 года полиция открыла около 900 уголовных производств по факту домашнего насилия и более 64 тысяч административных протоколов.

Так, в ноябре 2019 года в Нацполиции были созданы 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. За 10 месяцев этого года мобильными группами осуществлено 74,6 тысячи выездов на сообщения о фактах совершения домашнего насилия. Полиция планирует организовать еще 50 таких групп и в сотрудничестве с Минсоцполитики создать реестр случаев домашнего насилия.

Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК. Тогда это грозит обидчикам общественными работами от 150 до 240 часов, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до пяти лет, лишением свободы до двух лет.