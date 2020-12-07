Представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкевичюс заявил, что первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государства-члены ЕС через три-четыре недели.
Об этом он рассказал агентству BNS, сообщает «Европейская правда».
По его словам, все страны, которые участвуют в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно.
Сейчас важно подготовиться к логистике внутри страны, чтобы правильно подготовиться к вакцинации, добавил он.
«Мы говорим о периоде от трех до четырех недель, когда вакцина действительно может попасть в государства-члены. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах», - сказал еврокомиссар.
Вакцины против коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходят этап проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам.Только после одобрения агентство препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза.
Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.
Великобритания станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря.
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