Полиция Киевщины сообщила о подозрении известной блогерше за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

Как сообщила пресс-служба облглавка, в течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась «запугать» работника полиции, чтобы та приняла «положительное» решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Так, во время досудебного расследования, следователь собрала достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Однако когда об этом узнала жена подозреваемого, решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции - даже угрожала «магическими способностями», чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции, нецензурной лексики, оскорбляя честь и достоинство полицейского и членов его семьи. Сейчас по процессуальным руководством местной прокуратуры 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Правоохранители не называют имя «ведьмы», но из соцсетей стало понятно, что речь идет о Елене Лоран. Она сама рассказала об этом в соцсетях.

В инстаграм женщина заявила, что ее жилье «штурмовали» 10 спецназовцев. По ее словам, правоохранители изъяли карты для гадания, свечи, книги о магии и телефоны.