Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества.

По данным пресс-центра ведомства, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам.

Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.

Установлено, что «разница» в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.

Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более миллиона гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении. В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.