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Госдепартамент CША отныне официально считает уроженцами Японии людей, которые родились на Южных Курилах, что вызвало резко негативную реакцию РФ.

Об этом сообщило японское издание Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт, передает Укринформ.

Так, в новой инструкции Госдепа США для желающих принять участие в программе Diversity Visa отмечается, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп относятся к уроженцам Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.

Министерство иностранных дел РФ отметило в Twitter:

 «Надо ли еще одно доказательство того, что США - ревизионистское государство? По решению 1945 г. Курильские острова отошли к СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и утверждает реваншизм. Знайте свои границы и «красные линии», - говорится в заявлении российского МИД.

 

 

Япония претендует на Южно-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о «северных территориях».

При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
ForUm

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