В Беларуси 120-й день подряд продолжались акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа и произвола силовиков. Силовые структуры, со своей стороны, массово задерживали демонстрантов. Такие акции традиционно самые многочисленные по воскресеньям, пишет Радио Свобода.

Третью неделю подряд протест, названный «Марш свободы», проходил в формате «дворового марша»: демонстранты устраивали не одну большую акцию, а большое число местных. Это заставляет силовиков распылять свои силы. В столице Минске таких акций состоялись десятки в разных частях города.

Люди собирались в своих дворах и шли небольшими колоннами с определенными в каждом микрорайоне пунктов. В многочисленных колоннах было и более тысячи человек. Такие акции координируются через соцсети.

Как сообщают, в разных городах Беларуси на время исчезала доступность интернета – и мобильного, и стационарного. Силовики ездили Минском и осуществляли разгоны и задержания. На этот раз, по сообщениям, в их акциях принимали участие и служебные собаки с проводниками. Как сообщили в пресс-службе Внутренних войск Беларуси, собак привлекли потому, что «собака является фактором сдерживания для человека».

Милиция Минска сообщила о задержании около 300 человек. Правозащитная группа «Весна» приводит в настоящее время имена по крайней мере 310 задержанных по всей Беларуси (в основном в Минске), другие активисты называют уже не менее 380 имен. Списки продолжают пополняться.

Кроме Минска, акции протеста прошли, в частности, в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах и городах страны. Из Минска сообщают о задержании, среди прочих, 79-летней женщины, а также другой известной пенсионерки-активистки, 72-летней Нины Багинской, которая не пропускает ни одного протеста. Через некоторое время ее отпустили. Также среди задержанных - двое журналистов, освещавших протест в Гродно.

Демонстранты выступают с едиными требованиями: отставки Александра Лукашенко, который называет себя переизбранным президентом Беларуси, проведения новых честных президентских выборов, освобождения всех политических заключенных и привлечения к ответственности виновных в избиениях и пытках задержанных участников протестов.

За время протестов, которые продолжаются практически ежедневно со дня выборов 9 августа, в Беларуси, по данным ООН, прошли через задержания и аресты более 27 тысяч человек.