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В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки.

Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, Зеленский поздравил украинских военных с Днем ВСУ.
ForUm

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