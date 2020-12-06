В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.
Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки.
Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.
Напомним, Зеленский поздравил украинских военных с Днем ВСУ.
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