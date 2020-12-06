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На выборах мэра Кривого Рога 6 декабря зафиксированы первые нарушения. Речь идет о присутствии посторонних на избирательных участках.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что на избирательном участке №121706 в помещении для голосования находятся полицейские. Он находится в здании школы, где еще три участка, и они расположены так, что при выходе с одного полицейский попадает на другой участок.

Кроме того, представители экзит-пола проводят опрос непосредственно в помещении участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

Напомним, сегодня в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. За пост городского головы соперничают кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционный платформы - За жизнь» Константин Павлов.
ForUm

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