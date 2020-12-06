Вакцинация от коронавируса начнется на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп на митинге в Валдосте, штат Джорджия.

«Вакцины уже в пути. Раньше для этого потребовалось бы пять лет. Но нам удалось всего за семь месяцев. На следующей неделе мы собираемся начать вакцинацию. Многие уже вакцинированы», — сказал Трамп.

Накануне Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) одобрили вакцинацию медицинских работников и постояльцев домов престарелых.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 14,5 млн. Более 280 тысяч человек умерли.

За первые пять дней декабря в США зарегистрировали 1 млн случаев заражении коронавирусом. В США четвертый день подряд суточный прирост новых случаев инфицирования превышает 200 тысяч.

Напомним, в мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19.