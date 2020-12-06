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Новоизбранный президент США Джо Байден может заставить Россию уйти из Донбасса и выполнить свои международные обязательства. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Более 10 раз господин Байден был в Украине. Во время президентства Барака Обамы он отвечал за европейское направление и прежде всего — за Украину. Это означает, что президент хорошо знает Украину. Он бывал много раз и в России», — отметил Кравчук.

По его словам, во время одного из визитов Байдена в Россию, по сообщениям СМИ, тогдашний вице-президент США сказал президенту РФ Владимиру Путину: «Я смотрю в ваши глаза и не вижу в них души».

«Поэтому я знаю, что президент Байден прекрасно знает Украину и Россию, и знает, кто является источником конфликта в Украине. Поэтому я верю в то, что господин Байден сделает все необходимое, чтобы объединить усилия и заставить, не только Россию (любое государство, которое нарушает нормы международного права), выполнять свои обязательства, и уйти из Донбасса», — считает первый президент Украины.

Напомним, Кравчук оценил возможность обмена пленными с РФ до конца года.
ForUm

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