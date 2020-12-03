Освобождение удерживаемых украинских военных и гражданских лиц из оккупированного российскими силами Донбасса до конца года без воли Российской Федерации невозможно. Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает УНИАН,

«Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю - это нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем все время встречный список, но пока такого нет, и это является главной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу», - сказал Кравчук.

По его словам, на последнем заседании ТКГ украинская сторона обратилась к России и подконтрольным ей представителям ОРДЛО принять меры, чтобы решить этот вопрос. «Потому что говорили, что Новый год и Рождество Христово, большие праздники и такие события - хотелось бы, чтобы люди, которые так настрадались, были уже дома. А во-вторых, если мы этот вопрос решим в этот момент, то следующий вопрос «всех на всех» становится реальным», - заявил Кравчук.