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На юго-западе Китая в муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли по меньшей мере 18 горняков. Об этом сообщает газета Global Times в субботу, 5 декабря.

Указано, что люди погибли в результате отравления угарным газом.  Одного шахтера удалось спасти.

Авария произошла вчера около 17:00 по местному времени в районе Юнчуань. Спасательные работы и расследование причин аварии продолжаются.

Комитет по безопасности труда Государственного совета Китая будет контролировать расследование.
ForUm

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