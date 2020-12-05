На юго-западе Китая в муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли по меньшей мере 18 горняков. Об этом сообщает газета Global Times в субботу, 5 декабря.

Указано, что люди погибли в результате отравления угарным газом. Одного шахтера удалось спасти.

Авария произошла вчера около 17:00 по местному времени в районе Юнчуань. Спасательные работы и расследование причин аварии продолжаются.

Комитет по безопасности труда Государственного совета Китая будет контролировать расследование.