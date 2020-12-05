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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских волонтеров с международным Днем волонтера, сообщается в заявлении главы государства распространенный его пресс-службой.

«За последние годы в Украине волонтерское движение приобрело значительный масштаб, оставаясь крепким фундаментом устойчивого развития гражданского общества.

Содействие украинской армии, поддержка госпиталей и больниц, помощь переселенцам из Крыма и из зоны боевых действий на Востоке нашей страны, пандемия COVID-19, страшные наводнения на Прикарпатье или ужасные пожара на Луганщине - вы сразу первыми были там, где вас с нетерпением ждали», - говорится в поздравлении.

Зеленский выразил уверенность, что становление волонтерства в нашей стране - это прежде всего социальная поддержка наших соотечественников, которой сегодня нуждаются и сами волонтеры.

«Поэтому приоритетной задачей государства является создание мощного института волонтерства, построенного на принципах демократии, толерантности с использованием лучшего опыта наших иностранных партнеров.

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», - говорится в поздравлении.
ForUm

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