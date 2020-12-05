В Киеве за минувшие сутки, 4 декабря, зафиксировали 1541 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 5 декабря.

15 человек умерли, 523 — выздоровели.

Заболели:

874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет;

566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 57 медиков. За прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Днепровский — 283;

Дарницкий — 253;

Деснянский — 239.

Днем ранее, 4 декабря, в Киеве зафиксировали 1374 больных коронавирусом.

Всего по состоянию на 5 декабря в столице 78 291 больной COVID-19, 25 108 пациентов выздоровели, 1410 — умерли.

Напомним, за сутки в Украине выявлено почти 14 тысяч случаев коронавируса.