За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 5 декабря.
Суточный показатель заболеваемости немного снизился, но остается на высоком уровне. Днем ранее заболело 15 131 человек.
Количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных. 3 декабря выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19 — 15 372.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 801 716 человек, из них 412 533 выздоровели, летальных исходов — 13 421.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 78291 случай;
Винницкая область — 18 476 случаев;
Волынская область — 25 793 случая;
Днепропетровская область — 43282 случая;
Донецкая область — 25 113 случаев;
Житомирская область — 31 539 случаев;
Закарпатская область — 24 330 случаев;
Запорожская область — 35 722 случая;
Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;
Киевская область — 42 410 случаев;
Кировоградская область — 6071 случай;
Луганская область — 6910 случаев;
Львовская область — 49 380 случаев;
Николаевская область — 20734 случая;
Одесская область — 50 146 случаев;
Полтавская область — 24 937 случаев;
Ровенская область — 33 192 случая;
Сумская область — 32 684 случая;
Тернопольская область — 29 366 случаев;
Харьковская область — 58 622 случая;
Херсонская область — 11 731 случай;
Хмельницкая область — 31 856 случаев;
Черкасская область — 26 232 случая;
Черновицкая область — 34924 случая;
Черниговская область — 20 917 случаев.
Напомним, в Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков.
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