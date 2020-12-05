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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 5 декабря.

Суточный показатель заболеваемости немного снизился, но остается на высоком уровне. Днем ранее заболело 15 131 человек.

Количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных. 3 декабря выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19 — 15 372.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 801 716 человек, из них 412 533 выздоровели, летальных исходов — 13 421.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 78291 случай;

Винницкая область — 18 476 случаев;

Волынская область — 25 793 случая;

Днепропетровская область — 43282 случая;

Донецкая область — 25 113 случаев;

Житомирская область — 31 539 случаев;

Закарпатская область — 24 330 случаев;

Запорожская область — 35 722 случая;

Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;

Киевская область — 42 410 случаев;

Кировоградская область — 6071 случай;

Луганская область — 6910 случаев;

Львовская область — 49 380 случаев;

Николаевская область — 20734 случая;

Одесская область — 50 146 случаев;

Полтавская область — 24 937 случаев;

Ровенская область — 33 192 случая;

Сумская область — 32 684 случая;

Тернопольская область — 29 366 случаев;

Харьковская область — 58 622 случая;

Херсонская область — 11 731 случай;

Хмельницкая область — 31 856 случаев;

Черкасская область — 26 232 случая;

Черновицкая область — 34924 случая;

Черниговская область — 20 917 случаев.

Напомним, в Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков.
ForUm

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