Президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием США.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора», — говорится в сообщении.
Трамп подчеркнул, что его администрация при исполнении раздела 6 данного акта будет исходить из того, что глава американского государства располагает конституционными полномочиями, «связанными с контролем за распространением информации, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности, международным отношениям, правоприменению или выполнению конституционных обязанностей президента».
Документ также гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает.
В октябре 2019 года «акт Родченкова» был поддержан Палатой представителей Конгресса США. 17 ноября 2020 года его одобрил Сенат.
После подписания президентом закон вступает в силу.
Напомним, Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».
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