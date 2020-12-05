Президент США Дональд Трамп подписал акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием США.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Закон предусматривает уголовное наказание в отношении лиц, причастных к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом, и предусматривает возмещение ущерба жертвам этого сговора», — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что документ подписан с оговоркой. Она коснулась, в частности, раздела 6 данного закона. Он предполагал, что профильные ведомства, включая Минюст США, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством США в рамках «любого расследования, имеющего отношение к возможному нарушению раздела 3 настоящего закона» о допинговом сговоре.

Трамп подчеркнул, что его администрация при исполнении раздела 6 данного акта будет исходить из того, что глава американского государства располагает конституционными полномочиями, «связанными с контролем за распространением информации, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности, международным отношениям, правоприменению или выполнению конституционных обязанностей президента».

Документ также гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона — штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает.

В октябре 2019 года «акт Родченкова» был поддержан Палатой представителей Конгресса США. 17 ноября 2020 года его одобрил Сенат.

После подписания президентом закон вступает в силу.

Напомним, Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».