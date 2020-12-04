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Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту совершения участником незаконного вооруженного формирования РФ террористического акта – артиллерийского обстрела из «Градов» жилых кварталов Авдеевки и причинения имущественного ущерба частной и коммунальной собственности почти на 18 млн грн (по ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, участник незаконного вооруженного формирования «Бригада восток», совместно с двумя другими боевиками (обвинительный акт по ним находится на рассмотрении в суде) в январе 2015 года совершили террористический акт, обстреляв из РСЗО «Град» жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.

В результате теракта погибли местные жители, уничтожено и разрушено более 60 домов в 19 многоквартирных домах, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов и тому подобное.

Поскольку обвиняемый с момента сообщения о подозрении скрывается от уголовной ответственности, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование, которое осуществляло управление СБУ в Житомирской области.
ForUm

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