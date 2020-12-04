также в разделеОбщество
Россия не смогла предоставить доказательства перестрелки на границе 4
ГБР разоблачило банду во главе с действующим сотрудником СБУ 8
Экс-командир роты «Беркута», обвиняемый по делу Майдана, восстановился в МВД 11
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 14
В Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков 11
В «Борисполе» завернули 26-летнего немца с георгиевской лентой на рюкзаке 12
СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов 15
Кернес не успевает на сессию горсовета 9 декабря, ее могут перенести 11
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок 14
Стефанчук выздоровел от коронавируса, но жалуется на последствия 23
В Украине сократили срок регистрации вакцин 19
Украинские пограничники не слышали выстрелов, о которых сообщила ФСБ 26
В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций, связанных с Украиной 15
Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса 14
Кабмин не будет закрывать транспорт во время локдауна 15
Минздрав: Карантин выходного дня не показал ожидаемой эффективности 12
Кабмин представит конкретику по локдауну в следующую среду 37
Минздрав предложит ввести локдаун с начала января 23

Сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Шевченковского управления полиции и оперативными сотрудниками госучреждения «Киевский следственный изолятор» разоблачили гражданина в совершении интернет-мошенничества.

Как сообщила пресс-служба полиции, к таким действиям причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления.

Мужчина на сайтах знакомств заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия.

По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен.

В следственном изоляторе, где сейчас находится фигурант, правоохранители провели обыск. Изъят мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги