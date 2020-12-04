Сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Шевченковского управления полиции и оперативными сотрудниками госучреждения «Киевский следственный изолятор» разоблачили гражданина в совершении интернет-мошенничества.
Как сообщила пресс-служба полиции, к таким действиям причастен 34-летний иностранный гражданин, который сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления.
Мужчина на сайтах знакомств заводил отношения с женщинами, а после налаживания отношений - выманивал у них деньги и ювелирные изделия.
По предварительным данным, злоумышленник таким образом обманул пятерых пострадавших. Общая сумма убытков составляет 1,3 млн гривен.
В следственном изоляторе, где сейчас находится фигурант, правоохранители провели обыск. Изъят мобильный телефон и сим-карту, которые использовались в мошеннической деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.
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