Для предотвращения незаконных рубок на всей территории Укрвины, начиная с 10 декабря, будет усилена охрана хвойных насаждений в рождественско-новогодний период и будет проводиться патрулирование тех мест, где наиболее вероятна нелегальная заготовка новогодних елок. Об этом заявил председатель Гослесагентства Василий Кузьович, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Следовательно, согласно приказу Гослесагентства, руководителями предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Гослесагентства, будет проведена работа по предотвращению нарушений специалистами государственных лесохозяйственных предприятий совместно с представителями правоохранительных органов, Госэкоинспекции, общественности и прессы. Кроме того, будут усилены меры по охране школьных отделений и плантаций новогодних елок и участков особо ценных и интродуктивих хвойных пород и кустарников», – отметил он.

При этом в Гослесагентстве напомнили, что за незаконную рубку деревьев с лесонарушителей взимается вред, причиненный лесу. Размер ущерба, например, за одну незаконно срубленную елку диаметром ствола до 10 см составляет 1152 гривни, диаметром до 14 см - 1500 гривен, а 18 - 1852 гривни. Кроме того, за незаконную порубку или незаконную перевозку, хранение и сбыт древесины, может грозить еще и уголовная ответственность по статье 246 УК.