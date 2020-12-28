С 1 января 2021 года начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

«Великолепная экологическая традиция переработки новогодних елок в Киеве стартует уже в шестой раз. Собранные деревья переработают на стружку на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Поэтому именно вы можете подарить пихте, сосне или ели «вторую жизнь», - отметил в. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц - по ссылке.

«Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет информация о необходимости соблюдения безлопастной дистанции и использования защитных масок, а работники предприятий будут использовать средства индивидуальной защиты - такие как маски и защитные перчатки», - добавил Савченко.

В прошлом году на переработку приняли более 14 тыс. елок.