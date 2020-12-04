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Службой безопасности Украины в Днипре, Черкассах и Сумской области разоблачена межрегиональная сеть агитаторов на распространении через интернет призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности нашей страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас в Днепропетровской области сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства исследуются факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых «специальных территориальных общин народовластия».

Кроме того, киберспециалистами СБУ установлены жители Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению государственной границы и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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