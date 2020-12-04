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Избранный на выборах 25 октября мэр Харькова Геннадий Кернес не успевает на первую сессию горсовета 9 декабря, но территориальная избирательная комиссия может ее перенести.

Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП.

«С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9 он точно не успевает, я так понимаю».

В то же время по данным источника УП, ТИК может перенести на неделю первое заседание горсовета. Решение об этом должны рассмотреть вечером 4 декабря. Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете тоже не называют, но указывают, что ожидают мэра в декабре.

Как сообщал ForUm, Территориальная избирательная комиссия назначила заседание нового горсовета Харькова на 9 декабря.
ForUm

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