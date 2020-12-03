также в разделеОбщество
СБУ пришла с обысками в Укроборонпром и Укрспецэкспорт 29
Мужчины-военные не смогут воспользоваться «декретным» отпуском 9
Гусев: Укроборонпром прекратит свое существование в 2021 году 14
Денисова рассказала о встрече на КПВВ с представительницей «ДНР» 17
Степанов рассказал об успехе карантина выходного дня 15
Представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины 33
В Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в «российском» Крыму 8
Торговля людьми: украинцев вербуют на нелегальные фабрики и в бордели 25
Не хватит на зарплаты судьям: ВСП жалуется на объем средств в проекте госбюджета 11
Полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, вменяют хулиганство 13
В Украине – снова выздоровлений от COVID-19 больше, чем новых случаев 27
В НАТО прокомментировали новый спор между Украиной и Венгрией 36
2 декабря. Картина дня 23
ОАЭ подарили Украине 100 тысяч тестов на COVID-19 и 200 тысяч масок 10
В «Борисполе» второй раз за неделю изъяли партию бриллиантов 21
Оккупанты хотят посадить владельца ATR Ислямова на 19 лет 23
НАБУ: Микитась компенсировал государству 50 миллионов гривен 27
Уже почти 70 иностранцев оштрафовали за нарушение ПДД в Украине 9

Первое заседание нового состава Харьковского горсовета (VIII созыва) должно состояться 9 декабря. 

Постановление №125 Харьковской городской ТИК о созыве первой сессии обнародовано на сайте горсовета.

«Созвать первую сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва в помещении Большого зала заседаний Харьковского городского совета (г. Харьков, пл. Конституции, 7, III этаж)» 09 декабря 2020 года в 10:00 мин», - говорится в документе.

Комиссия также постановила опубликовать проект повестки дня первой сессии Харьковского городского совета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги