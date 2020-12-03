Первое заседание нового состава Харьковского горсовета (VIII созыва) должно состояться 9 декабря.
Постановление №125 Харьковской городской ТИК о созыве первой сессии обнародовано на сайте горсовета.
«Созвать первую сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва в помещении Большого зала заседаний Харьковского городского совета (г. Харьков, пл. Конституции, 7, III этаж)» 09 декабря 2020 года в 10:00 мин», - говорится в документе.
Комиссия также постановила опубликовать проект повестки дня первой сессии Харьковского городского совета.
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