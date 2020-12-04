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Государственная пограничная служба Украины не фиксировала никаких выстрелов возле границы с Россией, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.  

«Сегодня ПС ФСБ РФ сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда якобы трое неизвестных нарушили границу из Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины», – говорится в сообщении.

По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы состоялось в полночь по московскому времени.

«Заметим, пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом границы с Россией. Кроме того, российская сторона, до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы. По данному факту сотрудники ГПСУ проинформировали взаимодействующие органы», – подчеркнули в ведомстве.

Также, отметили в ГПСУ, состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Напомним, в ФСБ РФ заявили, что на границе с Украиной произошла перестрелка с нарушителями, в результате которой был убит один человек.
ForUm

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