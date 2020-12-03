Верховная Рада приняла закон №1182-1-д «О внутреннем водном транспорте», который определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Законом урегулированы вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Документом внесены ряд изменений в Хозяйственный, Земельный, Лесной и Водный кодексы, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс торгового мореплавания Украины, законы Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О государственной границе Украины», «О транспорте» , «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О местных государственных администрациях», «О транзите грузов», «О перевозке опасных грузов», «О естественных монополиях», «О страховании», «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О транспортно-экспедиторской деятельности», «О воинской обязанности и военной службе», «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», «О регулировании градостроительной деятельности», «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», «О морских портах Украины», «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О рынке электрической энергии», «Об оценке воздействия на окружающую среду», «О приватизации государственного и коммунального имущества».