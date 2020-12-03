В результате ДТП на автодороге «Львов-Луцк» возле села Сабановка Радеховского района погибли 3 человека, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, около 06:00 водитель автомобиля «Ауди», 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», которым управлял житель Ривненской области в возрасте 35 лет.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины, по процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.