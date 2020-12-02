также в разделеОбщество
2 декабря. Картина дня 11
В «Борисполе» второй раз за неделю изъяли партию бриллиантов 11
Оккупанты хотят посадить владельца ATR Ислямова на 19 лет 13
НАБУ: Микитась компенсировал государству 50 миллионов гривен 23
Уже почти 70 иностранцев оштрафовали за нарушение ПДД в Украине 7
В приложении для контроля самоизоляции «Вдома» появились новые функции 11
На Запорожье возле стратегического предприятия нашли схрон с минами 8
НАБУ: Венедиктова тайно изменила прокуроров по делу Микитася 40
Суд избрал меру пресечения чиновнику МВД по делу квартирных схем для НГУ 10
Пытки и изнасилования в Кагарлыке: 5 полицейским вручили обвинительные акты 102
СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом 96
Более половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19 14
Суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году 67
Минздрав: Около 3% украинцев переболели коронавирусом 23
Инфекционист: Снижение заболеваемости COVID-19 носит временный характер 12
Микитась обвинил Татарова в причастности к краху «Укрбуда» 39
Шмыгаль: Мэры облцентров и главы ОГА поддержали запрет праздничных ярмарок 20
Степанов будет убеждать глав фракций увеличить финансирование медицины 9

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок. Об этом сообщили во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Соколовской с женой посла Объединенных Арабских Эмиратов госпожой Аль-Каабе.

Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине. Она отметила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины и распределят их по регионам.

Отдельно заместитель руководителя ОП поздравила Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Украине по случаю Национального дня ОАЭ, который отмечают сегодня, 2 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
9
Теги