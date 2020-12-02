В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок. Об этом сообщили во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Соколовской с женой посла Объединенных Арабских Эмиратов госпожой Аль-Каабе.

Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине. Она отметила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины и распределят их по регионам.

Отдельно заместитель руководителя ОП поздравила Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Украине по случаю Национального дня ОАЭ, который отмечают сегодня, 2 декабря.