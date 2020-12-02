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По оперативной информации пограничников в аэропорту «Борисполь» совместно с работниками СБУ и таможни обнаружили женщину, которая попыталась ввезти в Украину драгоценные камни.

Как сообщается на странице ГПСУ Facebook, женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженного более 50 граммов. Предварительная сумма оценки составляет 17 млн грн. Дальнейшие мероприятия продолжаются, а на украинку составлены материалы о нарушении таможенных правил.

Напомним, в конце ноября двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина – пытались перевезти бриллианты в нижнем белье.
ForUm

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