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По оперативной информации сотрудников оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в аэропорту «Борисполь» разоблачили «бриллиантовых» путешественников.

Двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в Борисполь авиарейсом из Стамбула, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы. Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить камни через границу, спрятали их в нижнем белье.

Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках.

Сумма оценки «камешков» может достигать 15 млн гривен.

Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.
ForUm

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