Почти 70 иностранцев уже получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Такая норма предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях. «В соответствии с возложенными на органы Государственной пограничной службы Украины задачами, наши инспекторы пограничной службы уже начали выявлять иностранцев, нарушивших правила дорожного движения и это зафиксировано в автоматическом режиме. Отныне на границе мы вручаем им копии постановления о наложении административного взыскания, которые находятся в нашей базе данных и поступают туда от полиции. Уже вручено около 70 постановлений, при этом почти 10 нарушителей этот штраф оплатили», - отмечает начальник управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Юрий Лысюк.

Он добавил, что нарушителей, которым сейчас доведены постановления, больше среди граждан Молдовы, Беларуси и РФ, а также Польши. Всего в базе данных ГПСУ имеется информация о более 400 таких нарушителей.

Напомним, что проект реализуется МВД совместно с Госпогранслужбой. Как отмечает начальник управления связи и информационных систем Администрации ГПСУ Николай Лущик, данная система построена с использованием современных программно-аппаратных средств. «Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил Дорожного движения. Далее, после вынесения постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы», - отмечает он.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.

Как сообщалось, с 19 ноября этого года иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.