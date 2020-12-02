Многие украинцы предпочитают приобретать качественные европейские товары, поскольку отечественный рынок наполнен недолговечной продукцией, качество которой давно никем не контролируется. Ближайший европейский «сосед» - это Польша, где можно выгодно купить отличные товары и при этом хорошо сэкономить. Даже если вы проживаете в отдалении от границы, любую подходящую вещь можно заказать в режиме онлайн, а компания USAinUA позаботится о доставке.
Что предпочитают покупатели
Доставка посылок из Польши - это не только доступная цена и высокое качество товаров, но также более разнообразный ассортимент, чем в Украине. Благодаря этому можно подобрать практически эксклюзивные модели, изготовленные как в Польше, так и в других странах Европейского Союза. Если понравившиеся товары не запрещены законодательством ЕС и Украины, их могут купить все желающие. Безусловными лидерами по продажам являются:
- Бытовая техника. При этом не обязательно выбирать новую: нередко пользователи приобретают б/у модели с гарантией на 6-12 месяцев. Техника точно будет в хорошем состоянии и прослужит владельцу долгие годы. В Украине уже давно многие предприниматели организовали собственный бизнес, привозя технику из Польши и других стран Европы и перепродавая ее по более высоким ценам.
- Одежда, обувь, аксессуары. Стоимость данных изделий разнится в зависимости от выбранной коллекции, бренда и конкретной модели. Цены могут быть ниже, чем в Украине, или значительно превышать их, но в любом случае качество – на высоте.
- Оборудование для клиник, салонов красоты, парикмахерских и т.д. Подобные изделия сертифицированы, а их производство находится под строгим государственным контролем.
- Гаджеты. Они всегда пользуются особым спросом у людей практически любого возраста, и многие украинцы специально приезжают в Польшу ради новых смартфонов и ноутбуков. Но сегодня их можно просто заказать через интернет.
Принцип работы польских магазинов практически ничем не отличается от украинских. Но сложности могут возникнуть в случае незнания языка, при переводе оплаты на карту продавца или при попытке разобраться в законодательстве ЕС. Справиться с подобными проблемами помогут сотрудники компании USAinUA.
Быстрая доставка посылок из Польши в Украину
Не нужно углубляться в дополнительные сложности, лучше довериться профессионалам и получить посылку быстро и без переплат. Сотрудники компании-посредника USAinUA помогут решить все вопросы на таможне и гарантированно доставят посылку строго в оговоренный срок, или же клиенту будет выплачена компенсация. Преимущества сотрудничества действительно заслуживают внимания:
- Круглосуточная техническая поддержка.
- Скидки клиентам, которые заказывают товары оптом.
- Возможность разделения большой посылки на небольшие, суммой до 100 евро.
- Страхование посылок.
- Фото- и видеоотчеты.
- Быстрая доставка крупногабаритных грузов.
- Никаких скрытых платежей и трат – только то, что прописано в договоре.
Компания на рынке работает уже более 7 лет. За это время свои посылки получили больше 200 000 клиентов. Звоните – это на 100 % выгодное сотрудничество!
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