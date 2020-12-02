Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг планирует создать «Фонд защиты климата».

Этот фонд вскоре должен будет определить почти готовую российскую трубу как «важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании», а после этого сделать свой вклад в завершение строительства.

Замысел состоит в том, что немецкие компании, которые участвуют в прокладке газопровода, будут поставлять свои услуги фонду, а тот - передавать их своему предприятию, которое также планируют создать.

«С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2», поэтому не будет санкций и российский государственный проект все равно будет реализован», - отмечает Bild.

Издание сообщило, что Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли сутки не отвечало на запрос о фонде. Позже в министерстве ответили: «Без комментариев».

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В октябре Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.