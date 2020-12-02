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В Киеве календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 ° С в сторону понижения.

По данным наблюдений метеостанции, на проспекте Науки средняя температура воздуха нынешней осени составила + 11,6ºС, что на 3,6 ° С выше климатической нормы. Таким образом осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года.

В течение сезона было зафиксировано 6 температурных рекордов.

Холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов мороза, а теплее – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 34,7° С. Кстати, в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, что составляет 122% климатической нормы.
ForUm

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