Вчера, 1 декабря, в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли пять человек, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.
По последним данным, среди погибших - ребенок в возрасте 9 недель, а также 45-летний отец девочки. Полиция сначала заявила, что ребенку было девять месяцев, но позже изменила возраст в заявлении для прессы.
Мать ребенка и 18-месячный мальчик в настоящее время находятся в больнице.
В результате инцидента также погибли 73-летняя женщина, а также женщина и мужчина из Трира. Полиция сообщила, что пятая жертва, 52-летняя женщина, скончалась позже во вторник.
По данным полиции, 14 человек получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Министр внутренних дел штата Роджер Левентц заявил, что, по его мнению, водитель намеренно врезался в пешеходов, двигаясь «по извилистой траектории», чтобы нанести наибольший ущерб.
Инцидент продолжался четыре минуты на нескольких улицах в центре города.
По данным следствия, подозреваемый во время инцидента сидел один в машине и ранее не был известен полиции. Подозреваемый - 51-летний немец, местный житель.
По предварительным данным прокуратуры, есть признаки того, что у мужчины может быть психическое заболевание.
Прокурор заявил, что в момент совершения преступления этот человек был в нетрезвом состоянии и оказывал сопротивление при аресте.
Полиция сообщила, что инцидент, скорее всего, не имеет политических или религиозных мотивов. Однако, по словам властей, допрос главного подозреваемого продолжается, и пока неизвестно, что побудило его на такое преступление.
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