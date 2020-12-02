Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал на своей странице в Facebook после разговора с Гентом Чакаем, и. о. министра иностранных дел Албании, которая в этом году председательствует в ОБСЕ.

«Я попросил его направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине в Закарпатскую область для расследования вчерашних злоупотреблений в отношении венгерской общины», - написал Сийярто.

Он отметил, что наблюдатели должны узнать о вчерашних событиях на местах и связаться с представителями закарпатских венгров.

Стоит отметить, что Сийярто уже не впервые выступает за наблюдательную миссию ОБСЕ на Закарпатье. В частности, в 2017 году Венгрия на фоне споров вокруг закона об образовании призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, из-за «напряженности» в регионе. Затем эти призывы звучали неоднократно.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках.