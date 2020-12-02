Комиссия Департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации подвела итоги своего расследования смерти двух пациентов с коронавирусом в больнице Жовквы, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Львовской ОГА

Отмечается, что были взяты объяснения у медицинских работников, которые на момент происшествия находились в больнице, и представителей администрации.

«Комиссия рассмотрела предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время во время отключения энергии администрация больницы не совершила никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию», - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

В связи с этим владельцу больницы - районному совету предложат уволить руководство больницы.

«Работа департамента на этом не завершится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии», - подчеркнул председатель комиссии Андрей Голдун.

Напомним, 27 ноября во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.